Κλιματική αλλαγή: Χειμερινός… καύσωνας σε Χιλή και Αργεντινή!

Η Χιλή και η Αργεντινή κατέγραψαν στις αρχές Αυγούστου ρεκόρ ζέστης εν μέσω χειμώνα εξαιτίας ενός συνδυασμού του φαινομένου El Niño και της κλιματικής αλλαγής, ενώ και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής καταγράφονται υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες.

Στην πόλη Βικούνια της Χιλής, που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή της κεντρικής επαρχίας Κοκίμπο, το θερμόμετρο την Τρίτη έδειξε 37 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή αυτή την περίοδο από το 1951.

«Δεν έχουμε καταγράψει τέτοια θερμοκρασία εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια», δήλωσε ο Κριστομπάλ Τόρες της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Χιλής.

Στο Σαντιάγο, 450 χιλιόμετρα πιο νότια, η θερμοκρασία έφτασε χθες, Τετάρτη, τους 24 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να ανέβει στους 25 βαθμούς: θερμοκρασίες ιδιαίτερα ασυνήθιστες για την εποχή.

Στο Μπουένος Άιρες, στη γειτονική Αργεντινή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, καταγράφοντας την πιο ζεστή 1η Αυγούστου από τότε που διατηρούνται αρχεία, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Brutal winter heat in Northern Argentina,Paraguay,Bolivia and Southern Brazil with temperatures up to 39C.

For dozens stations these are records for the first half of August.

For at least 5 more days there won't be any relief and we can't rule out some 40Cs. pic.twitter.com/Tb43xNXxst

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 2, 2023