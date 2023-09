Κλέφτες εξαφανίζουν Ferrari μέσα σε 60 δευτερόλεπτα! (βίντεο)

Ανεξέλεγκτες είναι οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο κλοπής αυτοκινήτων Ferrari σε δρόμους του Λονδίνου, με τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να δώσουν τέλος στη δράση των αετονύχηδων.

Ενδεικτικά είναι τα δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στο Τwitter και δείχνoυν μια συμμορία η οποία παραβιάζει τον μηχανισμό ασφαλείας μιας Ferrari 812 Superfast σε κεντρικό δρόμο της αγγλικής πρωτεύουσας και εν συνεχεία διαφεύγει με το πανάκριβο supercar.

The magnificent 812 SuperFast I sold a few months back has sadly fallen foul to the growing list of stolen Ferrari’s from central London 😨 pic.twitter.com/O57uXxdQnQ

— Tom Blackmore (@TomBlackmore90) September 11, 2023