Κένυα: Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο (βίντεο)

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην κεντρική Κένυα όπου 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε από γέφυρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Μεταφορών και Ασφάλειας διευκρινίζει ότι οι επιχειρήσεις της εταιρίας λεωφορείων, της Modern Coast Express Ltd, ανεστάλησαν. “Μια διεξοδική έρευνα πολλών υπηρεσιών για το ατύχημα και μια αξιολόγηση των προτύπων επιχειρησιακής ασφάλειας του φορέα εκμετάλλευσης (είναι) σε εξέλιξη”, διευκρινίζει το κείμενο που αναρτήθηκε στο Twitter.

NTSA suspended operations of #ModernCoast after tragic #Accident at #NithiBridge.

Eye witnesses said the bus from Meru to Mombasa, was overspeeding before plunging into the river!

Over 33 passengers confirmed dead, while others still missing.#KeepItKiss #AllDayEveryDay

🎥 NTV pic.twitter.com/GHcadIuFfb

— KISS TV KENYA (@KeepItKiss) July 25, 2022