Κέιτ Μίντλετον: Εμφάνιση έκπληξη στη Eurovision (βίντεο)

Μία απρόσμενη έκπληξη περίμενε τους θεατές της Eurovision, καθώς είδαν ένα βίντεο με την πριγκίπισα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον να παίζει πιάνο.

Η παράσταση, που καταγράφηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ νωρίτερα αυτό το μήνα, κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό.

Η εμφάνιση της Κέιτ έγινε πριν αρχίσει η παρουσίαση των 26 συμμετοχών στο πλήθος, κηρύσσοντας την έναρξη του διαγωνισμού.

A #Eurovision surprise 🎹

A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.

Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb

