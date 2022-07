Καύσωνας στην Ισπανία: Σκηνές τρόμου - Φλόγες περικυκλώνουν τρένο

Κόλαση του Δάντη θυμίζουν περιοχές της Ισπανίας, με τις φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτα, μετατρέποντας σε στάχτη χιλιάδες εκτάσεις γης.

Τα εκτεταμένα πύρινα μέτωπα, που ευνοούνται από το κύμα ακραίου καύσωνα που πλήττει τη χώρα αυτή της Ιβηρικής, έχουν επηρεάσει μεγάλο αριθμό κατοίκων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται σε σειρά βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, με ένα από αυτά να δείχνει τις φλόγες να περικυκλώνουν απειλητικά τρένο.

Το περιστατικό τρόμου εκτυλίχθηκε στη δυτική Ισπανία, ενώ τη στιγμή που καίει η φωτιά οι επιβάτες παρακολουθούν έντρομοι από τη θέση τους την πορεία του πύρινου μετώπου. Για καλή τους τύχη, κανείς δεν τραυματίστηκε και το μέσο μεταφοράς κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του.

WATCH: Train surrounded by wildfires during heatwave in western Spain. It drove away after a few minutes and no one was injured pic.twitter.com/ayYbL5wB7H

— BNO News (@BNONews) July 18, 2022