Κατάρρευση κτιρίου στη Νότια Αφρική: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών, δεκάδες παγιδευμένοι

Σωστικά συνεργεία ενέτειναν την Τρίτη (7/5) τις προσπάθειές τους για να βρουν και να βγάλουν δεκάδες εργάτες παγιδευμένους στα συντρίμμια κτιρίου υπό ανέγερση που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Τζορτζ, στα παράλια της Νότιας Αφρικής, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των αρχών.

Ως χθες βράδυ είχαν ανασυρθεί 33 άνθρωποι από τα συντρίμμια, οι επτά από τους οποίους υπέκυψαν στα τραύματά τους και οι υπόλοιποι νοσηλεύονται στην πλειονότητά τους.

Τα συνεργεία αναζητούν ακόμη 42 εργάτες και λένε πως επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας με 11 από αυτούς.

«Βρίσκονται εκεί πάνω από 24 ώρες πλέον, είναι υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα», τόνισε ο επικεφαλής των αρχών στην επαρχία Άλαν Βίντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το απόγευμα, θυμίζοντας πως σε διεθνές επίπεδο θεωρείται πως γενικά οι επιχειρήσεις διάσωσης διαρκούν τρεις ημέρες.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με ένδεκα ανθρώπους», από τους οποίους «οι τέσσερις είναι παγιδευμένοι σε υπόγειο», είπε ο Κόλιν Ντάινερ, επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης. Ορισμένοι μπόρεσαν να τηλεφωνήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. «Τους ζητήσαμε να κλείνουν τα κινητά τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να μην αποφορτιστούν οι μπαταρίες», πρόσθεσε ο κ. Βίντε.

Rescuers searched for dozens trapped after a building under construction collapsed in George, South Africa, killing at least two people, authorities said https://t.co/fHJOkJjIk0 pic.twitter.com/iKO7fBqlWc

— Reuters (@Reuters) May 7, 2024