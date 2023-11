Το Κατάρ λέει ότι παραλήφθηκαν οι κατάλογοι των αμάχων που πρέπει να απελευθερωθούν από τη Γάζα κι ότι η εκεχειρία θα αρχίσει την Παρασκευή στις 7 το πρωί. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, η πρώτη ομάδα 13 αμάχων θα απελευθερωθεί από τη Γάζα την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα.

Σημειώνεται πως η Χαμάς αρχικά είπε ότι η συμφωνία έπρεπε να τεθεί σε ισχύ σήμερα το πρωί στις 10, αλλά αργά χθες το βράδυ το Ισραήλ σημείωσε ότι δεν επρόκειτο να ξεκινήσει τουλάχιστον μέχρι αύριο.

Στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, είχε αναφερθεί να απελευθερωθούν 50 Ισραηλινοί όμηροι από τη Χαμάς και 150 Παλαιστίνιοι από το Ισραήλ στη διάρκεια μίας τετραήμερης προσωρινής παύσης των μαχών.

Qatar says pause in fighting in Gaza will begin on Friday morning with first hostages to be released hours later

