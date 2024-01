Καντέρ σε Μπάιντεν: Πουλώντας F-16 στον Ερντογάν είναι σαν να τα πουλάς στον ISIS

Την αντίθεσή του με την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία εξέφρασε μέσω των social media ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ.

Ο Τούρκος σέντερ ο οποίος είναι σφοδρός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσα από ένα βίντεο παρακαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να μην προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα. Και αυτό διότι όπως λέει είναι σαν να τα πουλάει σε «Ιράν, Ρωσία, Αλ Κάιντα, Isis, Χεζμπολάχ και Ταλιμπάν».

Παράλληλα, στην ανάρτησή του αναφέρεται και στην Ελλάδα, αλλά και τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο. «Δεν θυμάσαι όταν η Τουρκία χρησιμοποίησε F-16 για να σκοτώσει Κούρδους, να προκαλέσει Κύπριους και Αρμένιους και να απειλήσει ελληνικές περιοχές πάνω από το Αιγαίο;» είναι το ερώτημα που απευθύνει στον κ. Μπάιντεν.

President Biden;

You are going to have innocent people’s blood on your hands.

Selling F-16s to Erdogan is like selling F-16s to ISIS, Al-Qaeda, Russia, Iran, Hezbollah, the Taliban.

Erdogan continues to be an unreliable @NATO “ally”, but through blackmail, he finally got his… pic.twitter.com/np4wrJ1epw

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) January 28, 2024