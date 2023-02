Καναδάς: Κατερρίφθη «αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας»

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι «αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας» καταρρίφθηκε ενώ πετούσε σε μεγάλο ύψος στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, μια ημέρα μετά την κατάρριψη από τις ΗΠΑ άλλου «αντικειμένου» που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος πάνω από την Αλάσκα.

«Διέταξα να καταρριφθεί αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας που παραβίασε τον καναδικό εναέριο χώρο», ανέφερε ο κ. Τριντό μέσω Twitter. «Απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη του Καναδά και των ΗΠΑ και αμερικανικό (καταδιωκτικό) F-22 έπληξε το αντικείμενο», διευκρίνισε.

Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις θα «περισυλλέξουν και θα αναλύσουν» τα συντρίμμια του «αντικειμένου», συμπλήρωσε.

Η υπουργός Άμυνας του Καναδά, η Ανίτα Άναντ, υπογράμμισε επίσης μέσω Twitter ότι συζήτησε με τον αμερικανό ομόλογό της Λόιντ Όστιν και επαναβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες θα «υπερασπίζονται πάντα από κοινού» την εθνική τους κυριαρχία.

Πρόκειται για το δεύτερο «αντικείμενο» που καταρρίπτεται από μαχητικό των ΗΠΑ μέσα σε περίπου 24 ώρες. Ιπτάμενο «αντικείμενο» που χονδρικά είχε «μέγεθος όσο ένα μικρό αυτοκίνητο» καταστράφηκε προχθές Παρασκευή διότι ήγειρε «απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών», σύμφωνα με τον Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Οι δύο επιχειρήσεις καταγράφηκαν μια εβδομάδα μετά την κατάρριψη από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία αυτού που το Πεντάγωνο περιέγραψε ως κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας, η οποία αντέδρασε οργισμένα, αντιτείνοντας πως επρόκειτο για μετεωρολογικό αερόστατο που χρησιμοποιείτο για «επιστημονική έρευνα» κι απλώς εξετράπη της πορεία του και εισήλθε «ακούσια» στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και με σχετική ανάρτηση στο Twitter από Καναδό ερευνητή και συγγραφέα.

This morning at 10:55z the 🇨🇦 #RCAF moved CC-150 Polaris tanker 15004, call sign #HUSK99, to #CFBColdLake.

At 18:55z 15004 departed heading Northwest, likely to support a #NORAD mission being performed by CF-188 Hornets (ie, RIGHT NOW)#C2B3C3

