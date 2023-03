Καλιφόρνια: Mυστηριώδεις λωρίδες φωτός αναστάτωσαν τους κατοίκους (βίντεο)

Σε αναβρασμό βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Σακραμέντο της Καλιφόρνια, έπειτα από μυστηριώδεις λωρίδες φωτός που εθεάθησαν στον ουρανό, και δημιούργησαν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευής 17/3, την ώρα που οι άνθρωποι γιόρταζαν την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου. Σοκαρισμένοι όταν αντίκρισαν το θέαμα, άρχισαν να βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζέιμι Χερνάντες ήταν σε μία μπυραρία όταν κάποιοι από την παρέα του παρατήρησαν τα φώτα. Ο ίδιος άρχισε να τραβάει βίντεο και το «θέαμα» έληξε σε περίπου 40 δευτερόλεπτα, όπως είπε.

«Κυρίως, ήμασταν σοκαρισμένοι, αλλά έκπληκτοι που το είδαμε. Κανείς από εμάς δεν είχε δει ποτέ κάτι παρόμοιο».

Ο ιδιοκτήτης ζυθοποιίας δημοσίευσε το βίντεο του στο Instagram, ρωτώντας αν κάποιος μπορούσε να λύσει το μυστήριο.

Ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, αστρονόμος στο Κέντρο Αστροφυσικής του Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν λέει οτι μπορεί.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press δήλωσε ότι είναι 99,9% βέβαιος ότι οι λωρίδες φωτός προέρχονται από διαστημικά συντρίμμια που καίγονται.

Ο αστρονόμος είπε ότι ένα ιαπωνικό πακέτο επικοινωνιών που μετέφερε πληροφορίες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε έναν δορυφόρο επικοινωνιών και στη συνέχεια πίσω στη Γη κατέστη παρωχημένο το 2017 όταν ο δορυφόρος αποσύρθηκε.

Ο εξοπλισμός, βάρους 310 κιλών, απορρίφθηκε από τον διαστημικό σταθμό το 2020 επειδή καταλάμβανε πολύτιμο χώρο και κάηκε εντελώς κατά την επανείσοδο.

