Καλιφόρνια: Φυλάκιση 707 ετών σε παιδόφιλο για κακοποίηση 16 ανήλικων αγοριών που φρόντιζε

Παιδόφιλος καταδικάστηκε από δικαστήριο της Καλιφόρνια σε 707 χρόνια φυλάκισης για κακοποίηση 16 αγοριών, ηλικίας από 2 έως 12 ετών που ήταν στην φροντίδα του.

Ο Matthew Zakrzewski, 34 ετών, κρίθηκε ένοχος για 34 κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένων των ασελγών και λαγνικών πράξεων με ανήλικο κάτω των 14 ετών, για την κακοποίηση παιδιών, η οποία περιελάμβανε την παρενόχληση 16 νεαρών αγοριών και την προβολή πορνογραφικού υλικού σε ένα 17ο, ανακοίνωσε η Εισαγγελία της κομητείας Orange.

Ο Zakrzewski σύμφωνα με την New York Post διέπραξε τα φρικτά εγκλήματά του σε περισσότερα από τρία χρόνια από τον Ιανουάριο του 2014, έως τον Μάιο του 2019.

«Καμάρωνα τον εαυτό μου που έφερνα χαμόγελα στα παιδιά σας και όλες οι καλές στιγμές που μοιραστήκαμε ήταν 100% γνήσιες», δήλωσε ο Zakrzewski. Ο παιδόφιλος έβρισκε δουλειά μέσω μια ιστοσελίδας που πρόσφερε υπηρεσίες φύλαξης και καθοδήγησης παιδιών.

An O.C. nanny was sentenced to hundreds of years in prison for molesting 16 boys while they were under his care.https://t.co/58nqDlcY54

— KTLA (@KTLA) November 18, 2023