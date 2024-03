Κάιρο: Υπεγράφη η στρατηγικής σημασίας συμφωνία της ΕΕ με την Αίγυπτο

Υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κοινή Δήλωση για τη Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση”, κατά τη μίνι σύνοδο που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (17/3), στο Κάιρο.

Παρόντες στη μίνι σύνοδο ήταν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο, η Ιταλίδα ομόλογός του Τζόρτζια Μελόνι και ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα έμπρακτης στήριξης στην Αίγυπτο, την ώρα που η συνεχώς επιδεινούμενη οικονομία της Αιγύπτου πλήττεται από το αυξανόμενο δημόσιο χρέος που ξεπερνά το 90% του ΑΕΠ και η μεταναστευτική πίεση αυξάνεται.

“Σήμερα εγκαινιάζουμε τη Στρατηγική και Ολοκληρωμένη συνεργασία μας με την Αίγυπτο” τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο X/Twitter. “Θα εργαστούμε μαζί σε έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πολιτικές σχέσεις, Οικονομική σταθερότητα, Επενδύσεις & Εμπόριο, Μετανάστευση, Ασφάλεια, Άνθρωποι και δεξιότητες”, πρόσθεσε και αναφέρθηκε στο πακέτο οικονομικής υποστήριξης ύψους 7,4 δισ.

Today we launch our Strategic and Comprehensive partnership with Egypt.

We will work together in six areas of mutual interest:

1. Political relations

2. Economic stability

3. Investments & Trade

4. Migration

5. Security

6. People and skills pic.twitter.com/lTf7Gcl4vk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024