Kαίγεται ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος στον κόσμο: Μαυρισμένα δέντρα, νεκρά ζώα και καμένη γη

Ζοφερή η εικόνα από την καταστροφή στη Βραζιλία, καθώς καίγεται ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος στον κόσμο.

Η εικόνα που μεταφέρει ο Guardian είναι αποκαρδιωτική. Μαυρισμένα δέντρα, νεκρά ζώα και καμένη γη. Οι πρώτες πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει το Pantanal της Βραζιλίας και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι μπορεί να χάσουν τη μάχη για τη διάσωσή τους.

Σκαρφαλωμένοι στην κορυφή μαυρισμένων δέντρων, οι πίθηκοι επιθεωρούν τις στάχτες γύρω τους. Ένα σμήνος από εμού πατάει, αποπροσανατολισμένο, σε αναζήτηση νερού. Οι σκελετοί των αλιγάτορων κείτονται άψυχοι και απανθρακωμένοι, αναφέρει ο Guardian για την κατάσταση που επικρατεί.

Το Παντανάλ, ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος του κόσμου και ένα από τα πιο βιοποικίλα μέρη της Γης, έχει πάρει φωτιά. Τεράστιες εκτάσεις γης μοιάζουν με τα επακόλουθα μιας μάχης, με πυκνούς πράσινους θάμνους που τώρα είναι μια άμορφη μάζα από λευκή στάχτη και κομμάτια από συντρίμμια που πέφτουν από τον ουρανό.

Περισσότερα από 760.000 εκτάρια (1,8 εκατ. στρέμματα) έχουν ήδη καεί σε ολόκληρη τη βραζιλιάνικη Pantanal το 2024, καθώς οι πυρκαγιές εκτοξεύονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2020, τη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, οι πυρκαγιές αυξήθηκαν κατά 1.500% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών της χώρας.

