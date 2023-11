Ισραήλ: Το site της απόλυτης φρίκης – Οι σφαγές της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς σε μια σελίδα

Στην δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ την ιστοσελίδα που έφτιαξε η Χαμάς για να παρακολουθήσει κανείς τα φρικτά εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από την παλαιστινιακή οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου.

Η σελίδα που δημιουργήθηκε περιέχει την απόλυτη φρίκη καθώς σε αυτή έχουν συγκεντρωθεί όλα τα ντοκουμέντα της σφαγής από τους τρομοκράτες της Χαμάς στο νεανικό φεστιβάλ αλλά και στα κιμπούτς που ανυποψίαστες οικογένειες ξεκληρίστηκαν από τους φανατικούς.

Viewer discretion advised: some of you may have seen clips and images of the horrific war crimes committed by Hamas on October 7th.

A new website archives all of this footage.

We know it’s difficult to watch, but it is even more heart wrenching for the victims and the…

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 2, 2023