Ισραήλ: Νέα βίντεο και στοιχεία για χρήση νοσοκομείων από τη Χαμάς - Βρέθηκαν οπλοστάσια σε σπίτια στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα με μαχητές της Χαμάς να ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο Σέιχ Χαμέντ στη Γάζα.

«Η Χαμάς συνεχίζει να βλάπτει σκόπιμα τους αμάχους στη Γάζα εκμεταλλευόμενη νοσοκομεία για τρομοκρατικούς σκοπούς» αναφέρει το Ισραήλ σε ανάρτησή του στα social media, δημοσιεύοτας παράλληλα βίντεο.

Breaking: Footage of Hamas terrorists opening fire at Israeli forces from the Sheikh Hamed hospital in Gaza.

Hamas continues to intentionally harm civilians in Gaza by exploiting hospitals for terror purposes.

