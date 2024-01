Ισραήλ: Χιλιάδες ζήτησαν την παραίτηση Νετανιάχου - Ογκώδεις διαδηλώσεις και σε Ουάσιγκτον, Λονδίνο

Περίπου 120.000 Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας την κυβέρνησή του ότι δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ισραηλινές πόλεις, την παραμονή της συμπλήρωσης 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Στις διαδηλώσεις δεν έλειψαν οι συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις.

#BREAKING_NEWS 🚨 A large-scale anti-government protest is underway in Tel Aviv, Israel, with demonstrators expressing sustained anger towards the government. Eran Etzion, Former National Security Council Head, called for Netanyahu's departure, stating that the government has… pic.twitter.com/wkMzOv8OFU — World News Index (@hafiz_shabraiz) January 13, 2024

Σχεδόν 24.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, που έχει ορκιστεί να συντρίψει τη Χαμάς και να εξαλείψει την παρουσία της στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Η δημοτικότητα του Νετανιάχου καταποντίστηκε μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης του καταλογίζει ότι απέτυχε να προετοιμάσει επαρκώς τις υπηρεσίες ασφαλείας για μια επίθεση αυτής της κλίμακας.

Διαδηλώσεις σε Ουάσιγκτον και Λονδίνο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Ουάσινγκτον και στο Λονδίνο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και απαιτώντας «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, όμως, επέκριναν την υποστήριξη των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Βρετανίας στο Ισραήλ.

Με σημαίες και παλαιστινιακά μαντίλια, χιλιάδες διαδηλωτές – στη συντριπτική πλειονότητά τους νέοι – συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας την παραμονή της συμπλήρωσης 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας.

📣 LONDON TODAY: Hundreds of thousands of people marching for Palestine 🇵🇸 Stop Israel's genocide in Gaza! Stop Israel's enablers in Washington, London and Berlin - Israel depends on Western support! pic.twitter.com/IORRJFPtiS — Fiona Edwards (@Fio_edwards) January 13, 2024

«Άμεση κατάπαυση του πυρός» ζητούσαν οι συμμετέχοντες, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει, σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία».

Σε μια εξέδρα, ορισμένοι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας που πλέον ζουν σε διάφορες αμερικανικές πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν και το Τέξας, εξιστόρησαν τη μοίρα αγαπημένων τους προσώπων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ενώ προέτρεψαν την κυβέρνηση Μπάιντεν να σταματήσει τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση του Ισραήλ. «Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα μπορούσε εύκολα να σταματήσει αυτήν την παραφροσύνη», ασκώντας πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ένας εξ αυτών.

Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε η έβδομη μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Έπειτα από την ανάπαυλα των εορτών, χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν χθες Σάββατο στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βρετανίας – όπως και άλλων τριάντα χωρών ανά τον κόσμο.

Στην πορεία συμμετείχαν διαδηλωτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να βομβαρδίζετε τα παιδιά στη Γάζα» και είχαν ζωγραφισμένα κλαδιά ελιάς, ενώ ανέμιζαν σημαίες της ειρήνης και της Παλαιστίνης. Οι διαδηλωτές προέτρεψαν την κυβέρνηση Σούνακ «να σταματήσει να χρηματοδοτεί τη γενοκτονία», ορισμένοι δήλωναν πως αισθάνονται «ντροπή» που είναι Βρετανοί.

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις ότι η διεθνής κοινότητα μένει άπραγη… Ελπίζω ότι στο μέλλον η κυβέρνησή μας θα υπερασπιστεί το δίκιο και θα αντιταχθεί στη δολοφονία αθώων παιδιών», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ντίπες Κόταρ, ένας 37χρονος οδοντίατρος που πήγε στην πορεία μαζί με τη σύντροφό του και τη δίχρονη κόρη τους.

«Θέλουμε να δείξουμε στον παλαιστινιακό λαό ότι είμαστε στο πλευρό του και να εναντιωθούμε στην κυβέρνησή μας», είπε στο AFP η Μαλίχα Άχμεντ, μια 27χρονη υγειονομική υπάλληλος.

Thousands of demonstrators march in Washington DC in solidarity with Gaza, voicing dissatisfaction with Biden administration's handling of Israel's war on the Palestinian enclave. Craig Boswell has more pic.twitter.com/MMIn6qQIuk — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 13, 2024

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους.

Από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί έκτοτε 23.843 άνθρωποι και περισσότεροι από 60.300 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

