Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλώνουν εναντίον του Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ (βίντεο)

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους σε πόλεις του Ισραήλ χθες (3/3) το βράδυ για να διαδηλώσουν εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτώντας πάνω απ’ όλα να κλείσει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που κρατά ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «εκλογές τώρα» στο Τελ Αβίβ. Άλλοι φώναζαν «είσαι επικεφαλής, εσύ φταις», στοχοποιώντας προσωπικά τον επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ομιλήτρια σε συγκέντρωση, επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε κατηγορώ, Μπίμπι, ότι κατέστρεψες όλες τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σε κατηγορώ (...) πως βύθισες μια ολόκληρη χώρα στο πένθος».

Επικριτές του δεξιού πρωθυπουργού, η δημοτικότητα του οποίου έχει κατακρημνιστεί μετά την επίθεση και τον πόλεμο που πυροδότησε στη Λωρίδα της Γάζας, ερίζουν πως υπονόμευσε την ασφάλεια του Ισραήλ, δίνοντας προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση.

Πορεία διαμαρτυρίας συγγενών ομήρων ολοκληρώθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ, στην επίσημη κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου. Σκοπός της ήταν να ασκηθεί πίεση προκειμένου να συναφθεί συμφωνία ώστε να απελευθερωθούν οι περίπου 100 ισραηλινοί όμηροι που θεωρείται πως είναι ακόμη ζωντανοί στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαδηλώσεις έγιναν επίσης χθες στη Χάιφα, στη Μπεερσέμπα και στην Καισάρεια, μπροστά σε εξοχική κατοικία του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Thousands of Israeli protesters have rallied in Tel Aviv, demanding the resignation of prime minister Benjamin Netanyahu. Several protesters were detained after clashing with the regime’s forces, who used tear gas to disperse demonstrators. pic.twitter.com/I4LQNxqLRA

— PressTV Extra (@PresstvExtra) March 3, 2024