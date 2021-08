Ισραήλ-Γάζα: Σοβαρά επεισόδια στον φράκτη που τους χωρίζει- βιντεο

Imagens do momento em que um palestino atira em um soldado israelense que estava do outro lado do muro

O disparo acertou o rosto do soldado que foi levado ao hospital em estado grave

Isso ocorreu durante protestos na fronteira #Gaza-#Israel

Vários palestinos ficaram feridos pic.twitter.com/rOmomKCZ3k

— Notícias e Guerras (@NoticiaeGuerra) August 21, 2021