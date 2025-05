Ισραήλ: «Έχετε σκοτώσει 19.000 παιδιά» – Πήραν σηκωτό βουλευτή της που μίλησε για τη Γάζα (βίντεο)

Σε ένα από τα πιο τεταμένα επεισόδια των τελευταίων μηνών στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Αραβοϊσραηλινός βουλευτής Αϊμάν Οντέχ απομακρύνθηκε με τη βία από το βήμα της Κνεσέτ, την ώρα που κατήγγειλε σφοδρά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Η ομιλία του, που περιλάμβανε κατηγορίες για χιλιάδες νεκρούς αμάχους και καταστροφή υποδομών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Για τον ίδιο, όμως, το περιστατικό ήταν απλώς άλλη μια προσπάθεια να φιμωθεί μια άβολη αλήθεια.

«Σας βλέπω πολύ αδύναμους. Μετά από 1,5 χρόνο πολέμου στον οποίο σκοτώσατε 19.000 παιδιά και 53.000 αμάχους, καταστρέψατε τα πανεπιστήμια και δεν έχετε καμιά πολιτική νίκη γι’ αυτό. Δεν έχετε κανένα πολιτικό όφελος και γι’ αυτό έχετε τρελαθεί. Γιατί είστε λυπημένοι; Γιατί είστε τρελαμένοι; Γιατί δεν έχετε καμία πολιτική νίκη» είπε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του κόμματος Hadash προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από τους υπόλοιπους βουλευτές.

«Δεύτερη Νάκμπα εκτυλίσσεται στη Γάζα»

«Με έβγαλαν με τη βία από το βήμα του Κοινοβουλίου, όχι επειδή παραβίασα κάποιον κανόνα, αλλά επειδή είπα την αλήθεια. Εβδομήντα επτά χρόνια μετά τη Νακμπά, ο κόσμος είναι μάρτυρας μιας δεύτερης Νακμπά που εκτυλίσσεται στη Γάζα. Μπορείτε να προσπαθήσετε να με σιωπήσετε, αλλά δεν μπορείτε να σιωπήσετε τον παλαιστινιακό λαό, ούτε την κατακραυγή του κόσμου» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αραβοϊσραηλινός βουλευτής.

They dragged me off the Parliament podium, not for breaking a rule, but for speaking the truth.

Seventy-seven years after the Nakba, the world is witnessing a second Nakba unfold in Gaza.

You can try to silence me, but you cannot silence the Palestinian people, and you cannot… pic.twitter.com/A3yYeFguav

— איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) May 21, 2025