Ισραήλ: Δεν πειθαρχεί στην εντολή του Δικαστηρίου της Χάγης

Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδρίασε και αποφάσθισε να μην πειθαχήσει στην εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για παύση της στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα. Η απάντηση των Ισραηλινών είναι ότι «θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις».

Νωρίτερα το Διεθνές Δικαστήριο διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση στη Ράφα της Γάζας. Η απόφαση έρχεται μετά από το αίτημα της Νότιας Αφρικής που ζήτησε έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ. Το ICJ διέταξε το Ισραήλ να υποβάλει έκθεση στο δικαστήριο εντός ενός μηνός σχετικά με την πρόοδό του στην εφαρμογή των μέτρων που διατάχθηκαν σήμερα.

Το Διεθνές Δικαστήριο χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Ράφα ως «καταστροφική». Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες της υπόθεσης για γενοκτονία ως αβάσιμες, υποστηρίζοντας στο δικαστήριο ότι οι επιχειρήσεις του στη Γάζα είναι αυτοάμυνα και στοχεύουν τους μαχητές της Χαμάς που επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

The ICJ: "Israel must immediately halt its military offensive..." pic.twitter.com/uLGPqBTpu7

— Saul Staniforth (@SaulStaniforth) May 24, 2024