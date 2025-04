Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος των Χούθι – Τουλάχιστον 38 οι νεκροί στην Υεμένη από πλήγματα των ΗΠΑ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη και την αντάρτικη οργάνωση Χούθι.

«Αφού ήχησαν πριν από λίγο σειρήνες συναγερμού, αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη», δήλωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.

Δείτε σχετική ανάρτηση των IDF στο Χ:

Η εκτόξευση του πυραύλου από τους Χούθι έγινε ως αντίποινα στα πολύνεκρα αμερικάνικα πλήγματα στην Υεμένη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

In response to the US attack, the Yemen’s Houthis launched ballistic missiles at Israel. The ballistic missiles were intercepted by the Israeli defence system. pic.twitter.com/Ir2Lcqk2tF

— Clash Report (@clashreport) April 18, 2025