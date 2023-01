Ισπανία - Σοκαριστική επίθεση: Άνδρας εισέβαλε με σπαθί σαμουράι σε εκκλησία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από έναν άνδρα που κρατούσε σπαθί σαμουράι και εισέβαλε σε εκκλησία στη νότια Ισπανία, μετέδωσε την Τετάρτη η εφημερίδα El Mundo, επικαλούμενη την αστυνομία.

Ο φερόμενος ως δράστης των μαχαιρωμάτων συνελήφθη, ενώ, ειδικότερα, το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια ενορία στην πόλη Algeciras.

Ο ιερέας της ενορίας είναι μεταξύ των τραυματιών και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

🚨BREAKING: 1 dead and 4 injured following stabbing attack at a church in Cádiz, Spainpic.twitter.com/cSylTBwXDS

— Breaking News (@NewsJunkieBreak) January 25, 2023