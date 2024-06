ΗΠΑ: Τέσσερις τραυματίες από συντριβή αεροσκάφους σε κήπο σπιτιού

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη, κατά την αναγκαστική προσγείωση που επιχείρησε ο πιλότος σε δρόμο της πόλης Αρβάντα του Κολοράντο των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος Beechcraft 35 συνετρίβη γύρω στις 9:30 το πρωί (τοπική ώρα) στον κήπο σπιτιού της Αρβάντα, μιας πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από το Ντένβερ – την πρωτεύουσα αυτής της αμερικανικής πολιτείας –, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε η τοπική αστυνομική διεύθυνση, φαίνονται πυροσβέστες να ρίχνουν νερό στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Two adults and two juveniles have been transported to local hospitals with injury. pic.twitter.com/Mi3fybM1cN

— Arvada Police (@ArvadaPolice) June 7, 2024