ΗΠΑ: Συναγερμός για πυροβολισμούς σε σχολείο στο Ντάλας

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της αστυνομίας στο Ντάλας των ΗΠΑ καθώς υπήρχαν αναφορές για πυροβολισμούς και παρουσία «ενεργού σκοπευτή» σε γυμνάσιο το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (15/4).

Στο σημείο εκτός από την αστυνομία του Ντάλας έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για ύποπτο ή λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

An ambulance with its lights on leaves Wilmer-Hutchins High School as @DallasPD responds to a shooting call. pic.twitter.com/szXag9jpp8

Τουλάχιστον ένα άτομο – ένας 17χρονος μαθητής – τραυματίστηκε στο πόδι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αλλά η κατάσταση του είναι σταθερή. Ένας άλλος 17χρονος μαθητής, σύμφωνα με πληροφορίες και πάνω του βρέθηκε ένα πιστόλι.

Οι ακριβείς συνθήκες του πυροβολισμού δεν ήταν αμέσως σαφείς, αλλά μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον τρεις έως έξι πυροβολισμούς. Μάλιστα μαθητές φαίνεται να εγκαταλείπουν το κτήριο.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Shooting at Wilmer Hutchins high school in Dallas, Texas massive police response.

At least one person shot student started to run out of the school in fear Dallas police are trying to clear the high school story is developing. pic.twitter.com/bHJgbupY0g

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 15, 2025