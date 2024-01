ΗΠΑ: Σαρώνει ο Τραμπ στις εσωκομματικές εκλογές - Φήμες για υποψηφιότητα της Μισέλ Ομπάμα

Με τη βέβαιη και ξεκάθαρη επικράτησή του στις εσωκομματικές εκλογές της πολιτείας Νιού Χαμσάιρ, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του προς το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την εκ νέου διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ το Νοέμβριο του 2024.

Βάσει των exit poll στο Νιού Χαμσάιρ, ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει με άνεση την αναμέτρηση με την ανθυποψήφιά του, την πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, Νίκι Χέιλι. Η διαφορά Τραμπ-Χέιλι φαίνεται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες (55% για τον Τραμπ, 43,5% για την Χέιλι).

Παρόλο του ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν έχει ολοκληρωθεί, οι δύο υποψήφιοι έχουν κάνει δηλώσεις δημοσίως, θεωρώντας το αποτέλεσμα ως δεδομένο. Ο μεν Τραμπ, πάντα με τη χαρακτηριστική, αιχμηρή και αντιπαραθετική ρητορική του, πανηγυρίζει για το θρίαμβό του. Η δε Χέιλι, παραδέχτηκε την ήττα της, συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του, αποκάλεσε όμως τον εαυτό της ως μαχήτρια και ξεροκέφαλη, εφόσον είναι αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει τη μάχη.

Κάτι που έκανε ένας άλλος Ρεπουμπλικανός διεκδικητής του χρίσματος, ο κυβερνήτης της Φλόριντας, Ρον ΝτεΣάντις, αφού ηττήθηκε από τον Τραμπ στην προηγούμενη πολιτεία όπου διεξήχθησαν εσωκομματικές εκλογές, την Άιοβα.

Επιπλέον, ο Τραμπ απαξιώνει με κάθε τρόπο την αντίπαλό του. Στην επινίκια ομιλία του στο Νιού Χαμσάιρ ανέφερε ότι του κάνει εντύπωση που δεν έχει ήδη αποσύρει την υποψηφιότητά της για να χρισθεί υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ εκ μέρους των Ρεπουμπλικανών.

«Ξοδεύουμε άδικα χρήματα σε μια χαμένη εκστρατεία, ενώ έπρεπε να διοχετεύουμε όλους τους πόρους μας ενάντια στον Τζο Μπάιντεν» είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η Νίκι Χέιλι λέει ότι με πλησιάζει, ότι είναι δεύτερη κ.λπ. Από όσο θυμάμαι όμως, στην Άιοβα ήταν Τρίτη, πίσω από τον Ρον ΝτεΣάντις. Και ο Ρον έχασε, αποσύροντας αμέσως την υποψηφιότητά του» είπε ο Τραμπ. Συμπληρώνοντας ότι «προσωπικά, μου είναι αδιάφορο το τι θα κάνει η Νίκι Χέιλι, είτε επιμείνει στην υποψηφιότητά της είτε όχι».

Την ίδια στιγμή, στην πλατφόρμα Truth Social, το δικό του «Twitter», ο Τραμπ έγραψε με κεφαλαία γράμματα ότι η Νίκι Χέιλι είναι «DELUSIONAL», όρος που κατά λέξιν σημαίνει «έχει παραισθήσεις, αυταπατάται», πρακτικά όμως αποδίδεται καλύτερα στα ελληνικά με τη φράση «τα έχει χαμένα».

Από τη δική της πλευρά, η Χέιλι θεωρεί ότι μια εκ νέου υποψηφιότητα του Τραμπ για την επάνοδό του στην προεδρία των ΗΠΑ είναι η απάντηση στις προσευχές των Δημοκρατικών: «Με τον Ντόναλντ Τραμπ οι Ρεπουμπλικάνοι έχουμε χάσει σχεδόν όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Χάσαμε τη Γερουσία. Χάσαμε τον Λευκό Οίκο. Το χειρότερα κρυμμένο μυστικό της αμερικανικής πολιτικής, είναι ότι οι Δημοκρατικοί επιθυμούν διακαώς να έχουν σαν αντίπαλό τους στις εκλογές τον Ντόναλντ Τραμπ. Με αυτόν, η νίκη για τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις είναι βέβαιη».

Η αναφορά της Χέιλι στη, νυν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, δεν είναι τυχαία. Θεωρεί ότι, εάν ο Μπάιντεν επανεκλεγεί, αποσπώντας την εμπιστοσύνη των Αμερικανών πολιτών για μια δεύτερη συνεχόμενη θητεία, σε κάποιο χρονικό σημείο θα παραδώσει την εξουσία στην Χάρις. Εξάλλου, η Νίκι Χέιλι βασίζει την επιχειρηματολογία της κατεξοχήν στην προχωρημένη ηλικία του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι σήμερα 81 ετών (και ο Τραμπ 77). Μάλιστα, η Χέιλι επαναλαμβάνει συχνά στις ομιλίες της ότι «ο Μπάιντεν δεν θα γίνει ούτε νεότερος ούτε καλύτερος».

Thank you, New Hampshire! The political class wanted us to believe that this race was over before it even began. You proved them wrong, and I am so grateful. It’s time to put the negativity and chaos behind us. Our fight is not over, because we have a country to save. pic.twitter.com/DDA7VjPTjZ

— Nikki Haley (@NikkiHaley) January 24, 2024