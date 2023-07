ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη με νεκρούς και τραυματίες (βίντεο)

Κλήση για περιστατικό με πολλούς πυροβολισμούς δέχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) η αστυνομία της Βαλτιμόρης, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 45 News, υπάρχουν δύο νεκροί και τραυματίες, με έναν αστυνομικό που βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος να έχει κάνει λόγο για τουλάχιστον 29 ανθρώπους που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

🚨#BREAKING: Mass Shooting Claims Multiple Lives and Leaves over 30 people Injured

