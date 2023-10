ΗΠΑ: Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως ο δράστης του μακελειού στο Μέιν βρέθηκε νεκρός

Ο φερόμενος ως δράστης των επιθέσεων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 13 στη μικρή πόλη Λιούιστον της πολιτείας Μέιν (βορειοανατολικά), ο Ρόμπερτ Καρντ, βρέθηκε νεκρός, μεταδίδουν ΜΜΕ των ΗΠΑ επικαλούμενα τις αρχές.

Ο σαραντάρης έφεδρος του αμερικανικού στρατού κατά τα πρώτα στοιχεία αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέλιξη που βάζει τέλος στο ανθρωποκυνηγητό 48 ωρών μετά το πιο πολύνεκρο επεισόδιο αυτής της φύσης στην ιστορία της πολιτείας.

