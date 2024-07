ΗΠΑ: Νεκροί από το κύμα καύσωνα που πλήττει το δυτικό τμήμα της χώρας

Περισσότεροι από 160 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ ζουν σε περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καύσωνα, καθώς η χώρα πλήττεται από θερμοκρασίες ρεκόρ εξαιτίας των οποίων πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα δυτικά τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Κόκκινο» χτύπησαν τα θερμόμετρα στις ΗΠΑ που πλήττονται από φονικό κύμα ζέστης στα δυτικά

Στο ανατολικό και το νότιο τμήμα των ΗΠΑ η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από το κανονικό, όμως το δυτικό τμήμα της χώρας είναι αυτό που πλήττεται περισσότερο από την ακραία ζέστη.

Στο Λας Βέγκας της Νεβάδα καταγράφηκε την Κυριακή η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί ποτέ, 48,9° Κελσίου.

Dangerous heat remains in the west for the west of this week, and is expected to spread eastward over the weekend and early next week. The persistent and record-breaking heat is extremely dangerous to those without access to cooling. https://t.co/hWJVNNW095 for more pic.twitter.com/vQJfCWAqh2

— National Weather Service (@NWS) July 9, 2024