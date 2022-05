ΗΠΑ: Μυστήριο για τα σχεδόν 100 περιστατικά σπάνιων καρκίνων σε σχολείο

Λύση στο μυστήριο που συνεχίζει να προβληματίζει την κοινωνία του Νιού Τζέρσεϊ καθώς σχεδόν 100 άτομα εμφάνισαν σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής του σπάνιους κακοήθεις όγκους εγκεφάλου, αναζητεί ένας εκ των επιζώντων.

Περιβαλλοντική μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες αναφέρει ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία “για κινδύνους που προκαλούν καρκίνο”.

Ο Al Lupiano είναι μόνο ένας από τους μαθητές του σχολείου που έχουν αναπτύξει “εξαιρετικά σπάνιους” όγκους. Ο ίδιος,είχε δηλώσει μιλώντας στη NYP «ότι δεν θα ησυχάσει αν δεν βρει απαντήσεις».

Μεταξύ όσων διαγνώστηκαν με καρκίνο στον εγκέφαλο ήταν η μικρότερη αδερφή του, η οποία πέθανε από την ασθένεια σε ηλικία 44 ετών. Ο Lupiano διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο σε ηλικία 27 ετών.

Η σύζυγός του – η οποία επίσης πήγε στο ίδιο σχολείο – διαγνώστηκε με έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο. Την ίδια ακριβώς μέρα, η μικρότερη αδερφή του που επίσης πήγαινε εκεί σχολείο, έμαθε ότι και αυτή είχε καρκίνο στον εγκέφαλο.

Μετά τον θάνατο της αδερφής του, ο Lupiano πείστηκε για την ύπαρξη μιας συσχέτισης της εμφάνισης της νόσου με το γεγονός ότι όλοι τους πήγαν στο ίδιο σχολείο.

Έτσι πριν από λίγο καιρό, δημιούργησε μια ομάδα στο Facebook ρωτώντας τους ντόπιους αν γνωρίζουν άλλα άτομα που σχετίζονται με το σχολείο και είχαν παρόμοιες διαγνώσεις.

Σε λιγότερο από έξι εβδομάδες, συγκέντρωσε τα ονόματα 94 ατόμων που συνδέονται με το σχολείο και έχουν αναπτύξει όγκους στον εγκέφαλο.

Μέχρι σήμερα, κανείς δεν ξέρει γιατί τα άτομα αυτά έχουν αναπτύξει κακοήθεις όγκους. Το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι πήγαν στο ίδιο σχολείο πριν διαγνωστούν με καρκίνο.

Υπό το πρίσμα του παράξενου φαινομένου, στον χώρο του σχολείου έγινε περιβαλλοντική μελέτη τον Απρίλιο, με τη χρήση συσκευών σάρωσης ακτινοβολίας γάμμα.

Ο δήμαρχος της περιοχής ανακοίνωσε τα ευρήματα σε δελτίο τύπου και επιβεβαίωσε ότι “δεν υπάρχουν στοιχεία για κινδύνους που προκαλούν καρκίνο που να δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα”.

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι οι εκτεταμένες έρευνές μας τόσο για ραδόνιο όσο και για ακτινοβολία στο εσωτερικό και το εξωτερικό του σχολικού κτιρίου δεν αποκάλυψαν στοιχεία για κινδύνους που προκαλούν καρκίνο που να δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση. Αυτά είναι φοβερά νέα για τους σημερινούς μαθητές του σχολείου. Και οι γονείς τους που ανησυχούσαν για την ασφάλειά τους μαζί με τα σημερινά μέλη του προσωπικού και είναι υπέροχα νέα για όλους τους πρώην μαθητές που παρακολούθησαν και το προσωπικό που εργάστηκε σχολείο από την έναρξη λειτουργίας του το 1968″.

Ο δήμαρχος συνέχισε: «Συμπάσχουμε με οποιονδήποτε έχει βιώσει καρκίνο του εγκεφάλου, ειδικά εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους από αυτήν την τρομερή ασθένεια, αλλά δεν υπάρχει σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ αυτών των ασθενειών και του κτιρίου ή των χώρων του σχολείου”.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος και το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων συμφωνούν με το συμπέρασμα αφού εξέτασαν τα ευρήματα.

