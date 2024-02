ΗΠΑ: Κύμα αεροπορικών επιδρομών σε Συρία και Ιράκ - Αντίποινα κατά του Ιράν (βίντεο)

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν αργά την Παρασκευή (2/2) αεροπορικές επιδρομές με στόχο μαχητές στο Ιράκ και τη Συρία.

Τα πλήγματα έρχονται σε απάντηση στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ιορδανία την περασμένη Κυριακή κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν περίπου 40. Η Ουάσινγκτον είχε κατηγορήσει την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, ένοπλη ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

US warplanes hit ammunition depots of militias affiliated with the Iranian Revolutionary Guard in Syria.

H Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι στρατιωτικά υπεύθυνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ «πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον της Δύναμης Quds του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και των συνεργαζόμενων με αυτήν παραστρατιωτικών ομάδων».

Όπως αναφέρει, «οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 85 στόχους, με πολυάριθμα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που πέταξαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποίησαν περισσότερα από 125 πυρομαχικά ακριβείας».

The US Air Force launched several rounds of intense airstrikes on areas near the Syrian-Iraqi border, allegedly targeting IRGC and Iraqi resistance sites.

US BOMBARDS IRAQ, SYRIA in 'retaliatory' strikes against Iraqi resistance attacks on its bases.

Ακόμη, αναφέρει ότι «οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν περιλάμβαναν κέντρα επιχειρήσεων διοίκησης και ελέγχου, κέντρα πληροφοριών, αποθήκες ρουκετών και πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιασμού πυρομαχικών των ομάδων πολιτοφυλακής και των χορηγών τους IRGC που διευκόλυναν τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων των ΗΠΑ και του Συνασπισμού».



«Έγινε στόχος εγκατάσταση ένοπλων παρατάξεων στην περιοχή της Αλ Κάιμ, πρόκειται για αποθήκη ελαφρών όπλων, κατά τις πρώτες πληροφορίες», είπε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Στέλεχος των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχίας παραστρατιωτικών παρατάξεων που πρόσκεινται στο Ιράν και πλέον τυπικά είναι ενταγμένες στις ένοπλες δυνάμεις, επιβεβαίωσε το πλήγμα αυτό κι έκανε λόγο για δεύτερο στην περιοχή Αλ Ακάσατ, νοτιότερα.

Μπάιντεν: Σε εκείνους που επιδιώκουν να μας κάνουν κακό, θα απαντήσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει δώσει εντολή για στρατιωτικά πλήγματα σε

εγκαταστάσεις στο Ιράκ και τη Συρία που συνδέονται με τις ομάδες που επιτέθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις και δήλωσε ότι η «απάντηση» θα συνεχιστεί.

«Η απάντησή μας άρχισε σήμερα. Θα συνεχιστεί σε χρόνους και μέρη της επιλογής μας», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αλλά ας το γνωρίζουν αυτό όλοι όσοι μπορεί να επιδιώξουν να μας βλάψουν: Αν βλάψετε έναν Αμερικανό, θα απαντήσουμε».

Ο Μπάιντεν επανέλαβε την δήλωση του και σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter)

Today, at my direction, U.S. military forces struck targets in Iraq and Syria that the IRGC and affiliated militia use to attack U.S. forces.

We do not seek conflict in the Middle East or anywhere else in the world.

But to all those who seek to do us harm: We will respond.

