ΗΠΑ: Κατέρριψαν άγνωστο αντικείμενο πάνω από την Αλάσκα με εντολή Μπάιντεν

Ένα άγνωστο αντικείμενο καταρρίφθηκε σε μεγάλο ύψος πάνω από την Αλάσκα, σύμφωνα με δήλωση από τον Λευκό Οίκο των ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά τη διαμάχη με την Κίνα για το κατασκοπευτικό μπαλόνι.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένα αντικείμενο πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο της Αλάσκας και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε την κατάρριψή του.

Σύμφωνα με τον Κίρμπι, το αντικείμενο είχε το μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου και βρισκόταν σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή εκείνη τη στιγμή.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το υπουργείο Άμυνας παρακολουθούσε ένα αντικείμενο σε μεγάλο ύψος πάνω από τον εναέριο χώρο της Αλάσκας τις τελευταίες 24 ώρες», είπε στην ενημέρωση της Παρασκευής. «Το αντικείμενο πετούσε στα 40.000 πόδια και αποτελούσε εύλογη απειλή για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων».

Αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Άμυνας, οι ΗΠΑ επανέλαβαν ότι το αντικείμενο αυτό αποτελούσε κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις, και για αυτόν τον λόγο το κατέρριψαν, έπειτα από εντολή του προέδρου Μπάιντεν.

Στις ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και το είδος του αντικειμένου, καθώς οι Αρχές περιμένουν την ανάκτησή του για να αναφερθούν πιο συγκεκριμένα σε αυτό.

Earlier today, the US shot down an unidentified object over Alaska that was flying at ~40,000 feet (well within the range of commercial flights).

A US Air Force HC-130J is now flying off the Alaskan coast, flying as low as 725 feet at times. https://t.co/AbHcysFugz pic.twitter.com/AxJ9FzRWo8

— Flightradar24 (@flightradar24) February 10, 2023