ΗΠΑ: «Κάντε τη Δημοκρατία μεγάλη ξανά» -Στους δρόμους οι Αμερικανοί, διαδήλωσαν κατά Τραμπ και Μασκ (εικόνες, βίντεο)

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα από την «βουτιά» των δεικτών στην Wall Street, οι Αμερικανοί αντιδρούν.

Εκαντοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε 50 πολιτείες της χώρας, με σύνθημα το «Κάτω τα χέρια!».

Οι πολίτες, 4 μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, φαίνεται πως είδαν… πολλά και βγήκαν στους δρόμους όχι μόνο για τους χειρισμούς του στην οικονομία, αλλά για οτιδήποτε άλλο απασχολεί την κοινωνία: ανθρώπινα δικαιώματα, ρατσισμός, μεσανατολικό κ.α.

Τόσο ο Τραμπ, όσο και ο στενός του συνεργάτης, Ελον Μασκ, βρέθηκαν στο στόχαστρο των πολιτών σε περίπου 1.200 διαδηλώσεις σε ολη τη χώρα, όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα.

Στην Ουάσιγκτον, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Μνημείο της Ουάσιγκτον, ένας εξ αυτών κρατούσε ένα πανό που έγραφε: «Κάντε τη δημοκρατία μεγάλη ξανά».

Κάποιοι άλλοι έβαλαν στο στόχαστρό τους χειρισμούς του Τραμπ όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Σταματήστε τις μαριονέτες του Πούτιν που καταστρέφουν την Αμερική».

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν επίσης πλακάτ με συνθήματα κατά του επικεφαλής της Tesla, Ίλον Μασκ, λόγω του ρόλου του στις αμφιλεγόμενες περικοπές του ομοσπονδιακού μηχανισμού ως επικεφαλής της νεοσύστατης υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Πολλά από τα πλακάτ, τον χαρακτήρισαν ρατσιστή και ακροδεξιό.

Ορισμένοι διαδηλωτές σε διάφορες πολιτείες κρατούσαν επίσης ουκρανικές σημαίες, άλλοι φορούσαν παλαιστινιακά κασκόλ και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη», ενώ κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με ουράνια τόξα προκειμένου να υποστηρίξουν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025

This protest sign at a Hands Off! event is spot on! pic.twitter.com/h8HOAAak90 — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 5, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης και στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, ενώ εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου της Πολιτείας Γιούτα στο Σολτ Λέικ Σίτι και υπό τη βροχή έξω από το κρατικό μέγαρο στο Κολόμπους του Οχάιο.

HAPPENING NOW: A MASSIVE protest is taking place in downtown Chicago for the "Hands Off!" movement against Elon Musk and Donald Trump pic.twitter.com/NVEiTFi8Iy — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

Ο Τραμπ πάει για… γκολφ

Περίπου τέσσερα μίλια από το Μαρ-α-Λάγκο, περισσότεροι από 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και οι οδηγοί κόρναραν για υποστηρίξουν τους διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ κατά του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου εντός που έγραφε: «Οι αγορές βυθίζονται, ο Τραμπ παίζει γκολφ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο, δείχνει να αδιαφορεί. Αφού προέτρεψε τους επιχειρηματίες να «κρατήσουν γερά» σήμερα ανακοίνωσε πως θα πάει να παίξει γκολφ.

Χθες, υπό το βάρος σφοδρής κριτικής για το καταστροφικό διήμερο στην Wall Street, ανέφερε ότι θα πρέπει να κάνουν «υπομονή» και πως σύντομα θα δουν «ιστορικά αποτελέσματα», κάτι που δεν καθησυχάζει τους πολίτες, ούτε καν ορισμένους ρεπουμπλικανούς, καθώς ήδη ήρθε η πρώτη αντίδραση από γερουσιαστές, που έχουν τρομοκρατηθεί από τις επιπτώσεις της πολιτικής του Τραμπ με τους δασμούς.

