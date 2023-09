ΗΠΑ: Επιβεβαιώνουν πως στέλνουν στην Ουκρανία πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προμηθεύσει τον ουκρανικό στρατό με πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου, στο πλαίσιο νέας στρατιωτικής βοήθειας που ανήγγειλε χθες, συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που κατ’ αυτή θα δώσει «νέα ορμή» στην αντεπίθεση της Ουκρανίας για να ανακαταληφθούν εδάφη υπό τον έλεγχο των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Η βοήθεια ανακοινώθηκε στο Κίεβο από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο επίσκεψής του που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

«Η πρόοδος της εξελισσόμενης αντεπίθεσης επιταχύνεται τις τελευταίες εβδομάδες και αυτή η νέα βοήθεια θα συμβάλει να αποκτήσει νέα ορμή», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας πλάι του τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα.

During our talks in Kyiv today, @SecBlinken and I discussed further military aid, defense industries cooperation, advancing the Peace Formula, and expanding grain exports, among other things. I am grateful to the U.S. for standing with Ukraine on our path to victory and beyond. pic.twitter.com/ZNHU0GOIfk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023