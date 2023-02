ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από πυρά σε εμπορικό κέντρο (βίντεο)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρών σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο, στην αμερικανική πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύποπτος συνελήφθη και η αστυνομία αναζητεί δεύτερο, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Ρόμπερτ Γκόμες σε δημοσιογράφους.

«Οι τρεις που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», είπε ο Γκόμεζ. Η κατάστασή τους δεν ήταν γνωστή.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η σκηνή είναι ασφαλής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε όλο το εμπορικό κέντρο.

Cielo Vista Mall n #ElPaso earlier this evening. Family and friends at reunification center looking for loved ones. Four people shot. One dead. Two of injured in critical condition. Sad memories of 2019 Mass shooting at Walmart, next to mall. Video via ⁦@luistorresfoto⁩ pic.twitter.com/uundfgCJe8

— Alfredo Corchado (@ajcorchado) February 16, 2023