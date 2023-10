ΗΠΑ: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε σκοτώσει δύο γυναίκες πριν 27 χρόνια – Τα τελευταία λόγια και το μήνυμα στον κυβερνήτη

Πενηντατετράχρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τις δολοφονίες δυο γυναικών το 1996, εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Μάικλ Ζακ εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση περί τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) στην πολιτειακή φυλακή του Ρέιφορντ, σύμφωνα με τον Τύπο.

Εξέφρασε τη μεταμέλειά του με μήνυμα που δημοσιοποίησε οργάνωση κατοίκων της Φλόριντας που εναντιώνεται στη θανατική ποινή.

Παράλληλα ευχαρίστησε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην οικογένεια του και όσους τον στήριξαν.

Στο τελευταίο μήνυμα του ο Ζακ απευθύνεται και στον κυβερνήτη της Φλόριντα που θα μπορούσε να έχει αναστείλει την εκτέλεσή του. «Σ’αγαπώ, σε συγχωρώ, προσεύχομαι για σένα», γράφει…

The last words of Michael Zack, executed this evening in Florida.

One thing that is striking: so many people in our prisons, even those on death row for murder, are so much more healthy and healed than our politicians who viciously and sadistically kill them. pic.twitter.com/pon7L7wPbF

— David Menschel (@davidminpdx) October 3, 2023