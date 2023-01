ΗΠΑ: Διαδηλώσεις στο Μέμφις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με τη βίαιη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ στο Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί των ΗΠΑ, για να απαιτήσουν δικαιοσύνη, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη βίαιη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς, νεαρού Αφροαμερικανού που πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

Τα πλάνα από τη σύλληψη του 29χρονου Τάιρ Νίκολς, δείχνουν τον βάρβαρο ξυλοδαρμό του για ώρα από πέντε αστυνομικούς, όλοι τους μαύροι, έπειτα από έλεγχο, που θεωρητικά θα ήταν ρουτίνας, στη μεγαλούπολη του Τενεσί την 7η Ιανουαρίου. Οι πέντε αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν βάρβαρα τον νεαρό καθώς προχωρούσαν στη σύλληψη του για απλή παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο Μέμφις, απομακρύνθηκαν από τις τάξεις της αστυνομίας και αντιμετωπίζουν πλέον δίωξη για φόνο.

«Τι θα κάνετε», φώναζε διαδηλώτρια με τηλεβόα στο «πάρκο των μαρτύρων», στο κέντρο του Μέμφις, απευθυνόμενη στην αρχηγό της αστυνομίας της πόλης.

Μετά τις 18:00 (τοπική ώρα), μερικές δεκάδες διαδηλωτές έκλεισαν οδικό άξονα της πόλης, προκαλώντας μποτιλιάρισμα ενώ φώναζαν το σύνθημα: «χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη». Η πορεία συνεχίστηκε σε γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού Μισισιπή και έκλεισε την κυκλοφορία στις τέσσερις λωρίδες.

Για τον Ντέιβιντ Σταξ, κάτοικο του Μέμφις που πήγε να διαδηλώσει, ο θάνατος του Τάιρ Νίκολς «πρέπει να ενώσει τους πάντες, να ανοίξει τα μάτια» των Αφροαμερικανών. Για τη Μόνικα Τζόνσον, 24χρονη ακτιβίστρια που πήγε εκεί από την Ατλάντα, είναι σημαντικό τώρα είναι η αστυνομία «να λογοδοτήσει» και να καταδικαστούν όλοι οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν. «Απαιτούμε να διαλυθεί η μονάδα Scorpion», πρώην μέλη της οποίας ήταν η αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν τον Τάιρ Νίκολς, πρόσθεσε.

Παρά το ότι οι αρχές φοβούνταν ταραχές μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η κατάσταση στο κέντρο του Μέμφις παρέμενε ήρεμη το βράδυ και τα καταστήματα ήταν ανοικτά. Χθες το πρωί, υπήρχαν αστυνομικοί που έκαναν περιπολίες, κάποιοι έφιπποι, όμως ήταν βασικά τουρίστες αυτοί που έβλεπε κανείς στους δρόμους της παγκόσμιας πρωτεύουσας των μπλουζ.

«Αγανακτισμένος» ο Μπάιντεν

Την οδύνη και την αγανάκτησή του εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για το «φρικιαστικό» βίντεο της βίαιης σύλληψης του Τάιρ Νίκολς. «Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα απόψε θα προκαλέσουν αγανάκτηση στον πληθυσμό, κι υπάρχει λόγος», αναγνώρισε ο κ. Μπάιντεν σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, συμπληρώνοντας πάντως πως είναι απαραίτητο οι διαδηλώσεις που θα γίνουν να είναι «ειρηνικές».

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here's my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao

— President Biden (@POTUS) January 28, 2023