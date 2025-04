ΗΠΑ: Δεύτερη εκτέλεση θανατοποινίτη διά τυφεκισμού στη Ν. Καρολίνα

Ένας 42χρονος θανατοποινίτης οδηγήθηκε χθες Παρασκευή ενώπιον εκτελεστικού αποσπάσματος στη Νότια Καρολίνα, στην δεύτερη εκτέλεση διά τυφεκισμού που έγινε σε αυτήν την αμερικανική πολιτεία σε διάστημα πέντε εβδομάδων. Είχε προηγηθεί η εκτέλεση με την ίδια μέθοδο του Μπραντ Σίγκμον, η οποία ήταν η πρώτη αυτού του είδους στις ΗΠΑ μετά το 2010.

Ο Μάικαλ Μάντι είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία το 2004 του Τζέιμς Μάγιερς, ενός 56χρονου αστυνομικού. Είχε ομολογήσει επίσης πως τρεις ημέρες νωρίτερα είχε σκοτώσει έναν υπάλληλο σε μίνι μάρκετ.

South Carolina executes Mikal Mahdi by firing squad

A firing squad on Friday executed a South Carolina man who killed an off-duty police officer, the second time the rare execution method has been used by the state in the past five weeks. https://t.co/2yVu5jHVIv pic.twitter.com/DgJaNQCz3m

