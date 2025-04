ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό - 4 παιδιά νεκρά

Οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό σε μικρή πόλη των βόρειων ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τέσσερις άνθρωποι, που πιστεύεται πως είναι ηλικίας μεταξύ 4 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους», όταν όχημα έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό στην Τσάταμ, μικρή πόλη της πολιτείας Ιλινόι, γνωστοποίησε η πολιτειακή αστυνομία, δίχως να διευκρινίσει αν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια.

Ο οδηγός του οχήματος και μοναδικός επιβαίνων σε αυτό δεν έχει τραυματιστεί, πάντως διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

At least 4 dead, including children, after car crashes into Illinois after-school day care: police https://t.co/bJxyJyFWhY pic.twitter.com/zvrCXLD4zG

— New York Post (@nypost) April 28, 2025