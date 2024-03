ΗΠΑ: Αστυνομικός σκότωσε 15χρονο με αυτισμό που του επιτέθηκε με εργαλείο κήπου (βίντεο)

Ένας 15χρονος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικού στην περιοχή Apple Valley της Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ο νεαρός, όπως φαίνεται από το βίντεο της κάμερας στη στολή των ενστόλων που συμμετείχαν στο μοιραίο περιστατικό το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (9/3), επιτέθηκε στον αστυνομικό με ένα εργαλείο για τον κήπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι αρχές του Σαν Μπερναντίνο έλαβε τηλεφώνημα για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή Apple Valley.

Η καταγγελία ανέφερε ότι ο 15χρονος Ράιαν Γκέινερ είχε επιτεθεί στην αδερφή του σπάζοντας παράλληλα τζάμια και πόρτες στο σπίτι του.

Deputies shot and killed a 15-year-old at an Apple Valley home Saturday after he allegedly attacked them with a bladed gardening tool, according to the San Bernardino County Sheriff's Department. https://t.co/5WbCLUgckq pic.twitter.com/3eRc1lFzy4

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 11, 2024