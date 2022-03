ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος πλήττει τη Λουιζιάνα – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Τρίτη το βράδυ την πολιτεία Λουιζιάνα, στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό κατοικιών, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

«Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στο έδαφος στη Νέα Ορλεάνη! Βρείτε καταφύγιο τώρα αμέσως!», ανέφερε μέσω Twitter η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) από τη Νέα Ορλεάνη στις 20:35 (τοπική ώρα· σήμερα στις 04:35 ώρα Ελλάδας).

NOW - Multi-vortex tornado rips through parts of New Orleans.pic.twitter.com/FWghdRqX7N

— Disclose.tv (@disclosetv) March 23, 2022