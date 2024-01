ΗΠΑ: 63χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και τις τρεις κόρες του - Τη γλίτωσε ο γιος του

Οικογενειακή τραγωδία στο Σικάγο των ΗΠΑ. Ένας 63χρονος πατέρας σκότωσε τη σύζυγο και τις τρεις κόρες του μέσα στο σπίτι τους γιατί όπως είπε στους αστυνομικούς «η γυναίκα μου ήταν μια σκύλα που το μόνο που την ενδιέφερε ήταν τα λεφτά».

Ο 63χρονος Μάχερ Κασέμ το πρωί της Κυριακής πυροβόλησε 7 φορές την 53χρονη σύζυγό του Majeda και τις κόρες του Halema, 25 ετών, Zahia, 25 ετών, και Hanan, 24 ετών, μέσα στο σπίτι τους στο Tinley Park

Την ώρα του τετραπλού φονικού ο ένας από τους δυο γιους της οικογένειας ήταν μέσα στο σπίτι και κοιμόταν. «Έφυγαν όλοι», φέρεται να είπε ο δράστης όταν έφτασε η αστυνομία. «Θα πάω στη φυλακή».

Tinley Park father Maher Kassem killed his wife and three daughters in basement of their home during fight over money - but spared 19-year-old son who witnessed the murders https://t.co/ZwUamhEbVx pic.twitter.com/88dRA0wMIj — Daily Mail Online (@MailOnline) January 24, 2024

Ο Κάσεμ που είχε πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί είπε στους αστυνομικούς ότι «η σύζυγός του μονίμως ανησυχούσε για τα χρήματα και κυρίως πώς μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά».

«Δούλεψα όλη μου τη ζωή για να δώσω στην οικογένειά μου ένα καλύτερο σπίτι και μου φέρονται σαν να είμαι σκ…», είπε ο άνδρας στις αρχές.

Προσπαθώντας να εξηγήσει τι ήταν αυτό που τον ώθησε στο να σκοτώσει τις γυναίκες της οικογένειάς του είπε: «Η γυναίκα μου μού φερόταν σαν να ήμουν σκύλος. Θάψτε με και πάρτε τα λεφτά».

Πριν γίνει το φονικό ο Κασέμ τσακωνόταν με μία από τις κόρες του στο υπόγειο του σπιτιού, ενώ ο 19χρονος γιος του κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο.

Το αγόρι φέρεται να άκουσε τον πατέρα του να ανεβαίνει και να κατεβαίνει περισσότερες από μία φορές τις σκάλες, καθώς οι άλλες δύο αδελφές και η μητέρα του προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν.

Ξαφνικά ο γιος άκουσε πυροβολισμούς και πήγε στο υπόγειο όπου είδε τη μητέρα του πεσμένη στο πάτωμα. Σε κατάσταση αμόκ ο πατέρας πυροβόλησε ξανά τη γυναίκα του και τις κόρες του μπροστά στα μάτια του γιου του.

Image

Μετά τους πυροβολισμούς ο Κασέμ κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει ότι η σύζυγός του είχε πυροβοληθεί, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, τον ρώτησαν πού βρισκόταν το θύμα και εκείνος έδειξε το υπόγειο.

«Έχουν φύγει», φέρεται να είπε. «Όλα είναι εντάξει». Στη συνέχεια η αστυνομία ρώτησε τον Κασέμ αν πυροβολήθηκε κάποιος άλλος και απάντησε ότι υπήρχαν τέσσερα θύματα.

👋 TINLEY PARK IL

MUSLIM MAN CHARGED IN KILLING OF HIS WIFE, AND 3 DAUGHTERS

Maher Kassem admits to crime: SO ,WAS IT Honor killings? It’s common in Islam ☪️ pic.twitter.com/NdMTxrYaPB — 🇺🇸💯% Save America MAGA🇺🇸 (@Charlie42103733) January 24, 2024

«Θα πάω φυλακή», είπε στους αστυνομικούς. «Είμαι ο μόνος. Έχουν φύγει όλοι».

Ο Κασέμ είχε μόνιμα στην κατοχή του όπλο και είχε καθαρό ποινικό μητρώο. Ένας γείτονας που γνώριζε την οικογένεια δήλωσε σοκαρισμένος από το φονικό και είπε ότι «ήταν μια καλή οικογένεια που είχε λαμπρό μέλλον».

«Η κόρη μου τους γνωρίζει. Πήγαινε σχολείο με τον μεγαλύτερο γιο. Πάντα έλεγε πώς ήταν όλοι τους πολύ έξυπνοι και είχαν πολύ υψηλούς στόχους στη ζωή». Άλλοι περιέγραψαν τον Κασέμ ως έναν άνθρωπο που βοηθούσε τους γύρω του και πρόσφατα είχε καθαρίσει τα πεζοδρόμια του από το χιόνι.

Who is Maher Kassem Tinley Park? Mom and 3 Daughters Killed at 7430 173rd Pl#tinleypark https://t.co/W62nwMyGin pic.twitter.com/d4pGyE5Cw8 — Naija BOMBSHELLS #BBTitans (@naijabombshells) January 22, 2024

«Γνωρίζω τον τύπο εδώ και 30 χρόνια, δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο».

Από την άλλη συγγενείς του δράστη είπαν ότι είχε υπό αυστηρή επιτήρηση τη γυναίκα του και τις κόρες του και ένας καυγάς μεταξύ τους οδήγησε στο φονΙΚΌ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απίστευτο! 12χρονος μαθητής ξεπέρασε το IQ του Αϊνστάιν και του Στίβεν Χόκινγκ

Η Αριστοφανική λέξη με τα 172 γράμματα που θεωρείται η μεγαλύτερη του ελληνικού λεξιλογίου

Γάζα: Πλήγμα σε κτήριο του ΟΗΕ στην Χαν Γιουνίς- Νεκροί και τραυματίες