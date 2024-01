Ιορδανία: Άνοιξε εστιατόριο με ονομασία «7 Οκτωβρίου»

Ένα νέο εστιατόριο με ονομασία «7 Οκτωβρίου», σε μια προφανή αναφορά στην ημέρα των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, άνοιξε σε πόλη της Ιορδανίας.

Αυτό αναφέρουν η ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, και ιορδανικά μέσα ενημέρωσης. Το εστιατόριο, που προσφέρει το δημοφιλές στην περιοχή έδεσμα σαβάρμα, άνοιξε στο κυβερνείο Καράκ, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν, κοντά στην ιορδανική όχθη της Νεκράς Θάλασσας.

Σε ένα βίντεο, διάρκειας δύο λεπτών, που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη (24/1), ένας άνδρας δείχνει απ' έξω το γεμάτο πελάτες νέο εστιατόριο και στη συνέχεια μπαίνει σ' αυτό όπου τον υποδέχονται πελάτες και υπάλληλοι που φορούν ρουχισμό με στάμπες «7 Οκτώβρη». Πολυάριθμοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν στο βίντεο, κάποιοι εκφράζοντας αποτροπιασμό και άλλοι χαιρετίζοντας.

In Jordan a new restaurant has opened to celebrate the despicable atrocities committed by Hamas.

There is a sickness and deeply embedded antisemitic culture in this region to honour rape and the murder of children to this extent. pic.twitter.com/ivDefY8pZ7

— Chris Rose (@ArchRose90) January 25, 2024