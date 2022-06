Ινδονησία: Ανακάλυψε ότι ο επί 10 μήνες σύζυγός της ήταν γυναίκα

Τη γη κάτω από τα πόδια της έχασε μία γυναίκα από την Ινδονησία όταν έμαθε ότι ο επί δέκα μήνες «σύζυγός της» ήταν στη πραγματικότητα γυναίκα.

Η 22χρονη από την πόλη Ζάμπι, γνώρισε τον σύζυγό της σε μια διαδικτυακή εφαρμογή γνωριμιών. Ήταν εγγεγραμμένος ως Ahnaf Arrafif και ισχυριζόταν ότι ήταν ένας επιτυχημένος γιατρός που είχε σπουδάσει στο εξωτερικό.

Αφού γνωρίστηκα ο Ahnaf Arrafif πήγε να μείνει μαζί της. Όλη αυτή την περίοδο της συγκατοίκησης τους συμπεριφέρθηκε άψογα. Βοήθησε μάλιστα την 22χρονη να φροντίσει τους γονείς της, που ήταν άρρωστοι εκείνη την εποχή, οπότε όταν της έκανε πρόταση γάμου λίγες εβδομάδες αργότερα, οι γονείς της έδωσαν γρήγορα την συγκατάθεσή τους.

Λίγο μετά τον γάμο της, η 22χρονη και η οικογένειά της άρχισαν να παρατηρούν περίεργα πράγματα για τον νεαρό άνδρα που τους έκαναν να τον υποψιαστούν. Πρώτον παρά τα παρακάλια της, ο Ahnaf δεν την πήρε ποτέ στο πατρικό του για να συναντήσει τους γονείς του. Δεύτερον, είχε ένα χαλαρό πρόγραμμά, το οποίο δεν ταίριαζε στη πραγματικότητα με τη καριέρα ενός γιατρού.

