Ινδονησία: Αγοράκι 6 ετών ανασύρεται ζωντανό από τα συντρίμμια 2 ημέρες μετά τον σεισμό

Ο Άζκα, 6 ετών, ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια του σπιτιού του χθες Τετάρτη, δύο ημέρες μετά τον σεισμό 5,6 βαθμών ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 271 ανθρώπους στην Ινδονησία, δήλωσε σήμερα μέλος σωστικού συνεργείου στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας για «θαύμα».

Η διάσωση του παιδιού στην Τσιάντζουρ, στο δυτικό τμήμα της ινδονησιακής νήσου της Ιάβας, γέννησε ελπίδες πως μπορεί να βρεθούν ζωντανοί κι άλλοι παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν όταν χτύπησε ο σεισμός.

«Πρόκειται για θαύμα»

«Μόλις συνειδητοποιήσαμε πως ο Άζκα ήταν ζωντανός, όλος ο κόσμος έβαλε τα κλάματα — κι εγώ», είπε ο Τζέξεν Κολίμπου, εθελοντής ενταγμένος σε συνεργείο που συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, χαρακτηρίζοντας «θαύμα» τη διάσωση του παιδιού.

Βίντεο τραβηγμένο με κινητό τηλέφωνο δείχνει μέλη του σωστικού συνεργείου να βγάζουν σώο το αγοράκι από τα συντρίμμια, έπειτα από δυο ημέρες που έμεινε παγιδευμένο, χωρίς νερό, ούτε τροφή.

Μέλος σωστικού συνεργείου, χαμογελώντας πλατιά, παίρνει αγκαλιά το παιδί, που φοράει μπλουζάκι και μπλε παντελόνι, ενώ δεύτερο κρατάει το χέρι του αγοριού στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε από την αυτοδιοίκηση στην Μπόγκορ, στη δυτική Ιάβα.

Ο μικρός Άζκα εικονίζεται κατόπιν να πίνει χυμό με καλαμάκι, καθώς μέλος του σωστικού συνεργείου του χαϊδεύει τα μαλλιά.

A 6-year-old boy was pulled out alive after surviving more than two days under the debris left by a powerful earthquake in Indonesia https://t.co/M7dKniOs7K pic.twitter.com/0m63OtIeWM

— CNN (@CNN) November 23, 2022