Ινδία: Πάνω από 120 οι νεκροί από το ποδοπάτημα

Στους 121 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ποδοπάτημα σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στη βόρεια Ινδία.

Αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Το συμβάν συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί, στη βόρεια Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

❗🔥🇮🇳 - Over 100 people, predominantly women and children, perished in a stampede at a crowded religious gathering in northern India on Tuesday.

The oppressive heat, with temperatures reaching 90 degrees Fahrenheit and humidity at 77%, is suspected to have played a role in the… pic.twitter.com/3yXriJoea3

