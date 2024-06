Ινδία: Μέσα σε δευτερόλεπτα η προσγείωση αεροσκάφους και η απογείωση ενός άλλου! (βίντεο)

Την τρομακτική στιγμή που ένα αεροπλάνο προσγειωνόταν, ενώ ένα άλλο απογειωνόταν, από τον ένα και μοναδικό διάδρομο του αεροδρομίου του Μουμπάι στην Ινδία, κατέγραψαν βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο την ώρα που το αεροπλάνο της Air India έκανε προσγείωση, ενώ λίγα μέτρα μπροστά του αεροπλάνο της IndiGo έκανε απογείωση.

Alerts🚨 Bharat🇮🇳

Planes of two flights 'Indigo' and 'Air India' escaped from colliding with each other on the runway of Mumbai Airport in India. After all, who is the one planning this big accident...?

Its investigation is necessary. pic.twitter.com/6Q1Ik2s0TJ

— I$lami© T€rrorist (@raviagrawal3) June 9, 2024