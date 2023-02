Η στιγμή που αστεροειδής εκρήγνυται πάνω από τη Μάγχη (βίντεο)

Ένας αστεροειδής φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μάγχη, αφού εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο μετεωρίτης δημιούργησε ένα πεφταστέρι και μια “έκρηξη αέρα” που μπορούσε να δει κανείς στη νότια Αγγλία και την Ουαλία αλλά και σε τμήματα της βόρειας Γαλλίας μέχρι το Παρίσι.

Ο βράχος, με την ονομασία 2023 CX1, εισήλθε στην ατμόσφαιρα περίπου δύο μίλια από τις γαλλικές ακτές στις 3 π.μ., δημιουργώντας μια «μπάλα φωτιάς» καθώς διαλύθηκε σε μικρά κομμάτια που προσγειώθηκαν στη θάλασσα.

#French media published footage of a meteoroid flight, which was noticed this night by the people of France and England. Meteoroid Sar 2667 entered the Earth's atmosphere and burned over the English Channel. pic.twitter.com/L1xxVdNHsQ

