Η καταιγίδα Μπαμπέτ σάρωσε τη Βρετανία - Μία νεκρή από τις πλημμύρες

Πλημμύρες, πλήθος καταστροφών, αλλά και μία νεκρή γυναίκα, άφησε πίσω της η κακοκαιρία Μπαμπέτ, η οποία σάρωσε την περιοχή από τη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι τη βόρεια Σκωτία, και βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα το μεσημέρι.

Τα ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε πολλές απομακρύνσεις κατοίκων, και σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία Μπαμπέτ αναμένεται να πλήξει και άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς εξέδωσε «πορτοκαλί» προειδοποίηση για πολλές περιοχές στη βόρεια και κεντρική Αγγλία, και για τη βόρεια Ουαλία από σήμερα το μεσημέρι και μέχρι αύριο το πρωί.

Το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Μπαμπέτ στοίχισε τη ζωή μίας 57χρονης γυναίκας, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε στην περιοχή Άνγκους, όπως ανέφερε χθες βράδυ η αστυνομία.

Dighty Burn at Monifieth, Scotland today. Image below to show you what it normally looks like 👀👇#StormBabet #Babet #SevereWeather pic.twitter.com/k8jNy11mae — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2023

Στην περιοχή αυτή, εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την Πέμπτη, εξαιτίας των πλημμυρών όπως στην κοινότητα Μπρέτσιν, όπου οι λιμενικοί πήγαν πόρτα πόρτα χθες βράδυ για να ζητήσουν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Τα αντιστηρίγματα του Μπρέτσιν υποχώρησαν γύρω στις 04:00 το πρωί (06:00 ώρα Ελλάδας) και η στάθμη του νερού στον ποταμό είναι 4,4 μέτρα πάνω από το κανονικό. Δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε το τοπικό συμβούλιο του Άνγκους στην πλατφόρμα X.

Relief in Brechin as cats Smoky and Matt are rescued from a flooded caravan site. #StormBabet pic.twitter.com/ojOOUsSl6T — Davy Shanks (@Davyshanks) October 20, 2023

«Είναι φρικτό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA η τοπική δημοτική σύμβουλος Τζιλ Σκοτ, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε ορισμένες συνοικίες της πόλης. «Τα σκάφη των διασωστών προσπαθούν να τους προσεγγίσουν αλλά δεν μπορούν επειδή το ρεύμα είναι πολύ ισχυρό».

Πολλά σχολεία ήταν κλειστά σήμερα στην περιοχή, δρόμοι είχαν αποκλειστεί και περισσότερες από 20.000 κατοικίες είχαν διακοπές ρεύματος, το οποίο έχει στο μεταξύ αποκατασταθεί για τη μεγάλη πλειονότητα από αυτά.

Ριπές ανέμου σχεδόν 100 χλμ/ώρα αναμένονται σήμερα με κίνδυνο πολύ υψηλά κύματα στις παράκτιες περιοχές.

