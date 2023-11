Η καταιγίδα Κιαράν σαρώνει την Ευρώπη - Ένας νεκρός στη Γαλλία

Το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Κιαράν, έχει ξεκινήσει ήδη από εχθές, και ήδη πλήττει αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως τη Γαλλία, την Βρετανία και την Ολλανδία, με την Γαλλία να μετρά ήδη έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών μάλιστα, τις επόμενες ώρες σε Γαλλία και Βρετανία αναμένεται η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, με την Ολλανδία να έχει προχωρήσει ήδη στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ λόγω της σφοδρής καταιγίδας.

«Αποφασίσαμε να ματαιώσουμε όλες τις πτήσεις της KLM προς και από το Σίπχολ από νωρίς το απόγευμα μέχρι το τέλος της ημέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, ο ολλανδικός κλάδος της Air France KLM.

Αναλυτικότερα το βράδυ της Τετάρτης, η καταιγίδα έφτασε στις ακτές της Βρετανίας, με το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο Met Office να προειδοποιεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για τους ισχυρότερους ανέμων των τελευταίων δεκαετιών.

Συγκεκριμένα τονίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν ζημιές σε κτήρια και υποδομές, και για αυτό το λόγο έχουν τεθεί σε εφαρμογή αντιπλημμυρικά μέτρα.

East Sussex County Council says several schools will be closed or partly-closed because of the extreme weather caused by Storm Ciarán.

— BBC South East (@bbcsoutheast) November 2, 2023