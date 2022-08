Η χειρότερη ξηρασία στην Ευρώπη τα τελευταία 500 χρόνια

Συνέπεια της κλιματικής αλλαγής είναι η ξηρασία που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές, αλλά και καταστροφές καλλιεργειών, μείωση της ροής ποταμών και οδηγώντας σε αναγκαστικές περικοπές στην κατανάλωση νερού.

Η Ευρώπη πλήττεται από μια κρίση ξηρασίας λόγω του κλίματος, με το 63% των εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να πλήττονται, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας. Μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, με ορισμένες από τις περιοχές τους να πλήττονται σε κρίσιμο βαθμό.

Όπως δήλωσε στο Sky News ο επιστήμονας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία, Αντρέα Τορέτι, η ξηρασία αυτή αναμένεται να είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η ήπειρός μας εδώ και 500 χρόνια!

#Drought in Europe is on course to be the worst in 500 years.

That’s according to a senior scientist at the European Drought Observatory.

So, why is this happening now and what are the consequences? 🧵

Source: Sky News: https://t.co/3bj5KzioZb pic.twitter.com/P1qGI9ni4N

— EU Climate Action (@EUClimateAction) August 11, 2022